Nuotatrice 15enne accusa l'allenatore: «Spinta in camera e poi violentata in albergo a Roma» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il suo allenatore ha detto che voleva parlarle della gara, che voleva darle dei consigli su come affrontare la competizione. E lei si è fidata. «Invece, una volta arrivati nella sua... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) Il suoha detto che voleva parlarle della gara, che voleva darle dei consigli su come affrontare la competizione. E lei si è fidata. «Invece, una volta arrivati nella sua...

Italian : Nuotatrice 15enne accusa l'allenatore, 'violentata in un hotel a Roma' - cronacadiroma : Nuotatrice violentata a Roma, gravi accuse della 15enne all'allenatore #Roma #violenzasessuale - fisco24_info : Nuotatrice 15enne accusa allenatore, violentata in hotel a Roma: 26enne accusato, l'ho solo sgridata. Sono entrambi… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Nuotatrice 15enne accusa di violenza sessuale il coach: «Mi toccava ovunque. Sono fuggita in lacrime» -