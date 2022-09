Musica in lutto: scomparso a 33 anni Jamie Roy (Di giovedì 22 settembre 2022) Aveva solo 33 anni e aveva suonato nei location più amate come Ibiza e il Glastonbury Festival in Inghilterra. La Musica piange Jamie Roy. Addio al dj e produttore scozzese Jamie Roy: aveva 33 anni su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Aveva solo 33e aveva suonato nei location più amate come Ibiza e il Glastonbury Festival in Inghilterra. LapiangeRoy. Addio al dj e produttore scozzeseRoy: aveva 33su Donne Magazine.

zazoomblog : Musica in lutto morto improvvisamente a soli 33 anni: oggi la tragica notizia - #Musica #lutto #morto… - MarcoVisinoni : RT @RollingStoneita: Lo spirito del figlio Arthur abita il libro di Nick Cave ‘Fede, speranza e carneficina’: trovare Dio nel trauma, trasf… - CarryEyesCinema : RT @RollingStoneita: Lo spirito del figlio Arthur abita il libro di Nick Cave ‘Fede, speranza e carneficina’: trovare Dio nel trauma, trasf… - RollingStoneita : Lo spirito del figlio Arthur abita il libro di Nick Cave ‘Fede, speranza e carneficina’: trovare Dio nel trauma, tr… - Gioia_13 : RT @artdielle: Nick Cave fa musica da oltre quarant’anni: è il cantante e l’autore dei testi dei Nick Cave and The Bad Seeds. Ora in 'Fede,… -