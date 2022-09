L'Italia che non ti aspetti: lasciati sorprendere da Tortona (Di giovedì 22 settembre 2022) In Piemonte, e tutta da scoprire con i suoi colli, è la destinazione ideale per una piacevole fuga ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 settembre 2022) In Piemonte, e tutta da scoprire con i suoi colli, è la destinazione ideale per una piacevole fuga ...

pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - EnricoLetta : Le parole di oggi di Putin confermano che il nostro #scegli è giusto. O si sta di qua o di là, o si sta con Putin… - ItaliaViva : 'Il Terzo Polo è dentro lo scacchiere politico europeo.Vogliamo costruire anche in Italia @reneweurope:la casa di c… - Olasz_Baromfi : @existimos1 @openarms_fund @fjgentico @openarms_found Purtroppo l'Italia è schiava di questi trafficanti e cede sem… - Dear_Inanna_Z : RT @AgneseLucrezia: I sinistri sono in grado di esaltare Draghi senza spiegare nel concreto cosa abbia fatto per l'Italia.Lo esaltano a pri… -