Libero: solo Mancini dà ancora fiducia a Bonucci, ma la Nazionale non può essere un premio alla carriera "L'unico che ha piena fiducia in Leonardo Bonucci, a parte Leonardo Bonucci, è il ct della Nazionale. Mancini convoca il centrale della Juventus a prescindere dal rendimento del momento, dai suoi atteggiamenti e da tutto perché è il capitano dell'Italia per numero di presenze (116) e il riferimento designato per il nuovo corso, o presunto tale, ora che il dirimpettaio Chiellini ha appeso la maglia azzurra al chiodo. Ma si può costruire il futuro con un leader che appartiene ormai al passato?". Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Bonucci è stato scaricato sia dal suo allenatore, Allegri, che a Monza lo ha tenuto fuori, nonostante stesse bene fisicamente, sia dai suoi tifosi, che con un comunicato pubblico lo hanno accusato di non essere un leader.

