Highlights e gol Croazia-Danimarca 2-1, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 22 settembre 2022) Il VIDEO con Highlights e gol di Croazia-Danimarca 2-1, recupero della seconda giornata della League A della Nations League 2022/2023. A Zagabria va in scena un match davvero tiratissimo. Accade tutto nel secondo tempo, con i padroni di casa che prima trovano il vantaggio con Sosa, poi sprecano e vengono raggiunti dal gran gol di Eriksen da fuori area. Il pari però dura pochissimo, perchè la Croazia passa di nuovo in vantaggio con Majer. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilcone gol di2-1, recupero della seconda giornata dellaA della. A Zagabria va in scena un match davvero tiratissimo. Accade tutto nel secondo tempo, con i padroni di casa che prima trovano il vantaggio con Sosa, poi sprecano e vengono raggiunti dal gran gol di Eriksen da fuori area. Il pari però dura pochissimo, perchè lapassa di nuovo in vantaggio con Majer. GLISportFace.

