Bebe Vio e Gianmarco Viscio | aperitivo tra baci e abbracci

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Quando siete felici, fateci caso” è il titolo di un famoso libro di Kurt Vonnegut ma anche un mantra che andrebbe ripetuto più volte al giorno, prima, durante e dopo i pasti.Vio deve aver applicato questa massima alla sua vita. Nelle ultime ore ha lasciato in un angolo la proverbiale riservatezza sulla sua vita privata e si è lasciata immortalare durante un pomeriggio romantico in compagnia di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma,, un giovane calciatore dilettante di calcio a 8. I fotografi di Chi li hanno ripresi durante un pomeriggio trascorso in un noto locale romano, leggermente defilato rispetto alla solita movida della capitale. I due sembrano molto affiatati e il tempo trascorre tra risate, sguardi complici e carezze. Ma la passione vera e propria arriva durante il tragitto ...

, in genere molto riservata per quel che riguarda la sua sfera affettiva, non ha voluto nascondersi ai paparazzi romani. E in una serata fuori con il calciatore Gianmarco Viscio, fino allo ...Dopo il successo dei tradizionali Giochi Senza Barriere, WEmbrace - l'organizzazione di cuiè testimonial e fondata da lei e la sua famiglia nel 2009 - torna per una nuova sfida: organizzare ...S ettembre è il nuovo gennaio e gioca spesso il ruolo dell’inizio dell’anno: tra il ritorno a scuola e tante iniziative beauty da segnare in agenda. Tra le nuove aperture dei temporay store durante la ...Bebe Vio è innamorata. L’atleta paralimpica è stata beccata con il calciatore dilettante Gianmarco Viscio a Roma durante un aperitivo sul Tevere a dir poco romantico a suon di baci e coccole. Il setti ...