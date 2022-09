Un posto al sole anticipazioni: Viola è nel panico (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viola torna a scuola e affronta i suoi drammi. La Bruni non riesce a scrollarsi di dosso il senso di colpa per la morte di Susanna. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola ritorna a scuola e con questo spera di superare tutte le sue preoccupazioni. La morte di Susanna l’ha distrutta e il suo dolore è troppo grande per essere ora dimenticato. eugenio e Viola in crisi dopo la morte di Susanna (web)Purtroppo, non l’ aiuta neanche il suo rapporto con Eugenio, che diventa ogni giorno più complesso. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio in onda come sempre su Rai 3 dalle ore 20.45 circa. Un posto al sole: Viola torna a scuola Le ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 settembre 2022)torna a scuola e affronta i suoi drammi. La Bruni non riesce a scrollarsi di dosso il senso di colpa per la morte di Susanna. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere cheritorna a scuola e con questo spera di superare tutte le sue preoccupazioni. La morte di Susanna l’ha distrutta e il suo dolore è troppo grande per essere ora dimenticato. eugenio ein crisi dopo la morte di Susanna (web)Purtroppo, non l’ aiuta neanche il suo rapporto con Eugenio, che diventa ogni giorno più complesso. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio in onda come sempre su Rai 3 dalle ore 20.45 circa. Unaltorna a scuola Le ...

