Ucraina, discorso Putin: Copasir si riunirà la prossima settimana (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos un aggiornamento sulla guerra in Ucraina, anche alla luce della escalation del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato una mobilitazione parziale, sarà al centro di una riunione del Copasir, pronto a riunirsi la settimana prossima. Tra i temi che il Comitato si appresta ad esaminare ci sarebbero anche i decreti attuativi delle nuove norme varate dal parlamento, con gli emendamenti al decreto aiuti bis, sulla operatività dell’Aise all’estero e sui poteri al presidente del consiglio per il contrattacco cyber. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos un aggiornamento sulla guerra in, anche alla luce della escalation del presidente russo Vladimirche ha annunciato una mobilitazione parziale, sarà al centro di una riunione del, pronto a riunirsi la. Tra i temi che il Comitato si appresta ad esaminare ci sarebbero anche i decreti attuativi delle nuove norme varate dal parlamento, con gli emendamenti al decreto aiuti bis, sulla operatività dell’Aise all’estero e sui poteri al presidente del consiglio per il contrattacco cyber. L'articolo proviene da Italia Sera.

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - Agenzia_Ansa : Discorso di Putin in tv: 'L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile'. Putin ha dichiarato una m… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Dopo il discorso in cui #Putin annuncia l'uso di tutti i mezzi necessari per d… - TV2000it : ????#Ucraina, il discorso di #Putin con giallo ??Assemblea #Onu #21settembre #PapaFrancesco #PopeFrancis… -