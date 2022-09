Russia, panico dopo il discorso di Putin: esauriti i biglietti aerei per Istanbul e Yerevan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il discorso di Putin di oggi, 21 settembre 2022, in cui ha annunciato la mobilitazione parziale per 300 mila riservisti e minacciato l’Occidente di usare le armi nucleari avrebbe indotto diversi cittadini russi a fuggire dal paese. Secondo il giornale indipendente Meduza, lo dimostrano diversi indizi come l’esaurimenti di biglietti aerei per Yerevan, Istanbul e Tbilisi, tra le poche città raggiungibili da Mosca con voli diretti, per le giornate di oggi e domani. Richieste che hanno fatto esplodere il prezzo dei biglietti salito alle stelle. Da Mosca a Istanbul il biglietto per un bambino, fino a quando erano disponibili, è arrivato a costare oltre 1300 euro nelle scorse ore. I prezzi dei voli di venerdì sono più o meno gli stessi. Per sabato per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ildidi oggi, 21 settembre 2022, in cui ha annunciato la mobilitazione parziale per 300 mila riservisti e minacciato l’Occidente di usare le armi nucleari avrebbe indotto diversi cittadini russi a fuggire dal paese. Secondo il giornale indipendente Meduza, lo dimostrano diversi indizi come l’esaurimenti dipere Tbilisi, tra le poche città raggiungibili da Mosca con voli diretti, per le giornate di oggi e domani. Richieste che hanno fatto esplodere il prezzo deisalito alle stelle. Da Mosca ail biglietto per un bambino, fino a quando erano disponibili, è arrivato a costare oltre 1300 euro nelle scorse ore. I prezzi dei voli di venerdì sono più o meno gli stessi. Per sabato per ...

fanpage : Dopo il discorso di #Putin dilaga il panico in Russia: in poche ore esauriti i biglietti per Istanbul e Yeveran. Te… - stevedire : Panico in Russia dopo l'annuncio della mobilitazione generale. Chi può scappa in Georgia. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo il discorso di #Putin dilaga il panico in Russia: in poche ore esauriti i biglietti per Istanbul e Yeveran. Terminati anc… - eespulsi22 : RT @fanpage: Dopo il discorso di #Putin dilaga il panico in Russia: in poche ore esauriti i biglietti per Istanbul e Yeveran. Terminati anc… - fanpage : Dopo il discorso di #Putin dilaga il panico in Russia: in poche ore esauriti i biglietti per Istanbul e Yeveran. Te… -