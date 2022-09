No | lo scatto di Meloni a Palermo non è modificato con Photoshop

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Su Twitter la stanno definendo la foto modificata con. Partiamo dal principio: da dove arriva e a quando risale loche sta facendo il giro di Twitter? Si tratta – come rintracciabile sui profili social della– delle fotografie del comizio che la leader di FdI ha tenuto in piazza Ruggero Settimo a. Insieme alla foto che sta facendo discutere ne sono state caricate altre due, una in cui è rintracciabile il medesimo effetto che molti hanno attribuito ama che – in verità – sembrerebbe essere frutto di una foto scattata con grandangolo più che di una modifica fatta in postproduzione. Grazie #! pic.twitter.com/tqpCErEVav — Giorgia? (@Giorgia) September 20, 2022 LEGGI ...