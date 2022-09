Movimento 5 Stelle, queste sono le scelte di campo da fare in fretta per recuperare consensi (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Andrea Marchina Per qualunque forza politica si parteggi, non si possono non riconoscere alcuni fatti oggettivi. Primo: il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte prima nell’alleanza con la Lega e poi con il Partito Democratico, ha portato a termine buona parte del programma presentato alle elezioni del 2018: l’introduzione di un salvagente sociale minimo (Reddito di Cittadinanza), il contrasto al precariato selvaggio (decreto Dignità), il contrasto ai privilegi giudiziari (legge Anticorruzione e blocca-prescrizione), il contrasto ai privilegi politici (riordino dei vitalizi e taglio dei parlamentari), la messa a terra del meccanismo della circolazione dei crediti d’imposta per l’efficientamento e il risparmio energetico (Superbonus), il progetto di contrasto all’evasione tramite incentivi fiscali diretti ai consumatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Andrea Marchina Per qualunque forza politica si parteggi, non si posnon riconoscere alcuni fatti oggettivi. Primo: il, guidato da Giuseppe Conte prima nell’alleanza con la Lega e poi con il Partito Democratico, ha portato a termine buona parte del programma presentato alle elezioni del 2018: l’introduzione di un salvagente sociale minimo (Reddito di Cittadinanza), il contrasto al precariato selvaggio (decreto Dignità), il contrasto ai privilegi giudiziari (legge Anticorruzione e blocca-prescrizione), il contrasto ai privilegi politici (riordino dei vitalizi e taglio dei parlamentari), la messa a terra del meccanismo della circolazione dei crediti d’imposta per l’efficientamento e il risparmio energetico (Superbonus), il progetto di contrasto all’evasione tramite incentivi fiscali diretti ai consumatori ...

