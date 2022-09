Morte Manuel Vallicella, parla l'amico: "Soffriva di depressione" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Morte Manuel Vallicella: parla l'amico Enrico Ciriaci che ha reso pubblica la notizia del suo decesso. Morte Manuel Vallicella, parla l’amico: “Soffriva di depressione” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)l'Enrico Ciriaci che ha reso pubblica la notizia del suo decesso.l’: “di” su Donne Magazine.

Solelun92041154 : RT @persemprefamosi: In Italia i casi di suicidio negli ultimi anni sono aumentati. C’è poca prevenzione, poco monitoraggio, i disturbi men… - _xSaudadee : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - _blackndwhite : ma quindi affonzo a capodanno annuncerà la morte di manuel con un 'e poi lui'??? - soansiosaa : Io scioccata dalla morte di Manuel di uomini e donne… - wdymix : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… -