Morte Manuel Vallicella, l'addio di Gemma Galgani è straziante: "Ciao ragazzo" (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Morte di Manuel Vallicella ha sconvolto il mondo della televisione. Egli è divenuto famoso per aver partecipato a "Uomini e Donne" prima come corteggiatore e poi come tronista. È morto all'età di 36 anni e pare che si sia tolto la vita. Per questo motivo oggi è un giorno molto triste per la redazione di "Uomini e Donne". Tutti piangono la sua scomparsa. Anche Gemma Galgani ha scritto un messaggio sui social per la Morte di Manuel Vallicella. Il suo addio è veramente straziante. (Continua dopo la foto…) Manuel Vallicella, addio al tronista di "Uomini e Donne": le sue ultime parole Morto Manuel Vallicella, aveva 36 anni Il mondo della televisione sconvolto da un ...

