LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares in semifinale nel singolo pesi leggeri! Sartori si ferma ai quarti (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57: Tra meno di dieci minuti il via del primo quarto di finale del doppio pesi leggeri con gli azzurri Pietro Ruta e Stefano Oppo che danno la caccia al posto in semifinale. Le avversarie sono Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina e Cina 10.55: Gabriel Soares completa la rimonta e vince l’ultimo quarto di finale sopravanzando di un’incollatura l’algerino Boudina, terzo il bulgaro Penev. L’azzurro accede così alle semifinali del singolo pesi leggeri 10.53: Si distende Soares e piazza l’attacco all’algerino ai 1500 metri 10.52: A metà gara Algeria, Italia, Bulgaria. Soares ha un vantaggio di oltre 4? sul quarto 10.50: E’ il momento dell’azzurro Gabriel Soares al via ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.57: Tra meno di dieci minuti il via del primo quarto di finale del doppioleggeri con gli azzurri Pietro Ruta e Stefano Oppo che danno la caccia al posto in. Le avversarie sono Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina e Cina 10.55: Gabrielcompleta la rimonta e vince l’ultimo quarto di finale sopravanzando di un’incollatura l’algerino Boudina, terzo il bulgaro Penev. L’azzurro accede così alle semifinali delleggeri 10.53: Si distendee piazza l’attacco all’algerino ai 1500 metri 10.52: A metà gara Algeria, Italia, Bulgaria.ha un vantaggio di oltre 4? sul quarto 10.50: E’ il momento dell’azzurro Gabrielal via ...

