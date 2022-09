La sezione Aia di Lecce intitolata a Daniele De Santis (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Aia ricorda Daniele De Santis, l’arbitro di calcio ucciso a coltellate nel 2020 assieme alla fidanzata Eleonora Manta. La sezione Leccese dell’associazione italiana arbitri è stata intitolata al 33enne, ucciso mentre era a cena nel suo appartamento Leccese. “Onorare la memoria di Daniele De Santis ed Eleonora Manta significa coltivare la speranza e la vita oltre il male assoluto che li ha colpiti, e con loro ha colpito la nostra comunità, in quel settembre di due anni fa”, ha detto il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. “Niente potrà restituire Daniele ed Eleonora alle loro famiglie, a tutti gli amici, i colleghi e alla nostra città, ma sappiamo che l’affetto e la positiva impronta che hanno lasciato nella vita degli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Aia ricordaDe, l’arbitro di calcio ucciso a coltellate nel 2020 assieme alla fidanzata Eleonora Manta. Lase dell’associazione italiana arbitri è stataal 33enne, ucciso mentre era a cena nel suo appartamentose. “Onorare la memoria diDeed Eleonora Manta significa coltivare la speranza e la vita oltre il male assoluto che li ha colpiti, e con loro ha colpito la nostra comunità, in quel settembre di due anni fa”, ha detto il sindaco di, Carlo Salvemini. “Niente potrà restituireed Eleonora alle loro famiglie, a tutti gli amici, i colleghi e alla nostra città, ma sappiamo che l’affetto e la positiva impronta che hanno lasciato nella vita degli ...

