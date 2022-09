Incidente sulla Tangenziale, scontro tra auto e scooter: ferita gravemente una 49enne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione Interna a causa di un Incidente stradale. Un automobile e uno scooter si sono scontrati sulla Tangenziale nel pomeriggio di oggi 21 settembre. La conducente dello scooter è in gravi condizioni. L’Incidente in Tangenziale: donna sbalzata via dallo scooter Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 13:30 all’altezza dell’ingresso della galleria Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’Incidente ma una donna di 49 anni alla guida dello scooter è rimasta gravemente ferita dopo essere sbalzata via dal mezzo. La 49enne è stata portata d’urgenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione Interna a causa di unstradale. Unmobile e unosi sono scontratinel pomeriggio di oggi 21 settembre. La conducente delloè in gravi condizioni. L’in: donna sbalzata via dalloIl sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 13:30 all’altezza dell’ingresso della galleria Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’ma una donna di 49 anni alla guida delloè rimastadopo essere sbalzata via dal mezzo. Laè stata portata d’urgenza ...

