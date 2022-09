Il discorso di Draghi all’Onu: «Non possiamo dividerci tra nord e sud del mondo» (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Unione Europea non deve arretrare sulla Russia. I referendum di Putin sono una violazione del diritto. La comunità internazionale deve sostenere l’Ucraina. Mentre l’Italia resterà protagonista anche nei prossimi anni nella Ue e nella Nato. Mario Draghi pronuncia il suo ultimo discorso da premier all’Assemblea delle Nazioni Unite. E fa un appello a non dividersi tra nord e Sud, a rimanere uniti ancora una volta davanti alle provocazioni dello zar. Perché in gioco c’è il futuro di tutti. «Le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Non possiamo dividerci tra nord e sud del mondo. Dobbiamo agire insieme e riscoprire il valore del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Unione Europea non deve arretrare sulla Russia. I referendum di Putin sono una violazione del diritto. La comunità internazionale deve sostenere l’Ucraina. Mentre l’Italia resterà protagonista anche nei prossimi anni nella Ue e nella Nato. Mariopronuncia il suo ultimoda premier all’Assemblea delle Nazioni Unite. E fa un appello a non dividersi trae Sud, a rimanere uniti ancora una volta davanti alle provocazioni dello zar. Perché in gioco c’è il futuro di tutti. «Le responsabilità del conflitto sono chiare e di una parte sola. Ma è nostra responsabilità collettiva trovare risposte a questi problemi con urgenza, determinazione, efficacia. Nontrae sud del. Dobbiamo agire insieme e riscoprire il valore del ...

