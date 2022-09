Il canone Rai dovrebbe cambiare nei prossimi mesi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Salvini ha proposto di toglierlo dalle bollette, cosa che era già prevista, e addirittura di eliminarlo, cosa piuttosto complessa Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Salvini ha proposto di toglierlo dalle bollette, cosa che era già prevista, e addirittura di eliminarlo, cosa piuttosto complessa

matteosalvinimi : STOP CANONE RAI. Ieri sera ho fatto un piccolo sondaggio nelle mie storie Instagram, in poche ora sono arrivate de… - matteosalvinimi : In 10 Paesi Ue il canone non si paga, basta informarsi! La RAI (che già incassa oltre 700 milioni di pubblicità) ta… - SusannaCeccardi : Stop canone #Rai nelle bollette! In questo momento difficile bisogna pensare alle difficoltà dei cittadini e ragion… - ZanoniDoriana : @matteosalvinimi Canone rai tutto quello che lei ha promesso spero solo che lo faccia noi ho molta simpatia per lei… - popoloZeta : RT @Storace: Dal sito #web di #Libero: guai a toccare i #privilegi a viale Mazzini -