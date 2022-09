Basket: Trieste, intervento al ginocchio riuscito per Lever (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Pallacanestro Trieste ha comunicato che Alessandro Lever è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per stabilizzare la lesione al legamento collaterale mediale procurata durante l’amichevole contro il Rogaska. L’operazione, di cui si è occupato il dottor Rocchi a Reggio Emilia, risulta ”perfettamente riuscita”. Il giocatore ora dovrà osservare un periodo di riposo per poi poter cominciare il percorso di riabilitazione che lo riporterà sul parquet. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Pallacanestroha comunicato che Alessandroè stato sottoposto a unchirurgico alsinistro per stabilizzare la lesione al legamento collaterale mediale procurata durante l’amichevole contro il Rogaska. L’operazione, di cui si è occupato il dottor Rocchi a Reggio Emilia, risulta ”perfettamente riuscita”. Il giocatore ora dovrà osservare un periodo di riposo per poi poter cominciare il percorso di riabilitazione che lo riporterà sul parquet. SportFace.

