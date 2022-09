Andrea Rabciuc scomparsa da 6 mesi | il punto sul giallo | cosa dice Simone Gresti

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Che fine ha fatto Andreea? Sono trascorsi ormai seidalladella giovane 27enne, campionessa di tiro a segno di origini rumene,nel nulla da Jesi. La mamma Georgeta Cruceanu aveva lanciato il suo ultimo appello a luglio: “Abbiate coraggio e parlate. Di sicuro qualcuno sa qual, per favore uscite fuori”.da 6: tutte le novità Da allora, a parte qualche segnalazione poi rivelatasi infondata, di Andreeanon sono emerse notizie anche se, come riporta Il Resto del Carlino, le indagini starebbero comunque andando avanti nel massimo riserbo. Alcune novità sarebbero recentemente emerse dagli amici rumeni di Andreea che avrebbero reso nota una frase ...

Alcune testimonianze parlano, infatti, di un brutto litigio trae Simone Gresti dopo il quale lei sono perse le tracce della ragazza.La vicenda di, la ventisettenne campionessa rumena di tiro a segno scomparsa a marzo da Maiolati Spoletini in provincia di Ancona, è ancora irrisolta. Proprio come quella di Domenico ... Andreea Rabciuc è ricomparsa sui social/ Il fidanzato: 'Ha un'amicizia in più…' Andreea Rabciuc, fidanzato Simone Gresti indagato per scomparsa segnala: "Ha amicizia in più". Ragazza è ricomparsa sui social Il caso a "Chi l'ha visto" ...