Vangelo secondo Maria | iniziano le riprese del film Sky Original con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann

(Di martedì 20 settembre 2022) In Sardegna è stato battuto il primo ciak delSkyintitolato, tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti. Sono ufficialmente iniziate ledi, una pellicola Skyprodotta da La Luna, Indigoe Vision Distribution in collaborazione con Sky. Il, diretto da Paolo Zucca e interpretato da, è entrato in produzione a quarant'anni di distanza dall'uscita dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti. Con il suo libro la Alberti decise di narrare la vicenda deldal punto di vista ...

Pontifex_it : Nei momenti di crisi, a volte ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento, o cadiamo nella lamentela. Invece, Gesù nel… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Essere scaltri secondo il Vangelo, essere svegli e attenti per discernere la realtà, essere creati… - GCavataio : RT @Pontifex_it: Nei momenti di crisi, a volte ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento, o cadiamo nella lamentela. Invece, Gesù nel #Vange… - BingyNews : Vangelo secondo Maria: Partite le riprese del film con #BenedettaPorcaroli e #AlessandroGassman - Freddo__Booth : RT @ThibaudROCK: IL VANGELO SECONDO MATTEO ?????????? ?????????? Grazie signore Pasolini -

Per un breve, mentre si sganasciano, mi fermo a osservare il cerchio di facce ridenti che ... "Perché Gesù ci ha detto nelcome la vede Dio". Apro la mia Bibbia a Mt.20 e leggo ad alta ...Nei giorni scorsi al Bastione di Cagliari i passanti si sono accorti di una certa fibrillazione. Erano in corso le prime riprese del nuovo film di Paolo Zucca , 'V angeloMaria ', con la giovane attrice Benedetta Porcaroli di fronte alle videocamere. I lavori della terza pellicola del regista oristanese - già autore de L'arbitro e del celebrato L'uomo che ...In Sardegna è stato battuto il primo ciak del film Sky Original intitolato Vangelo secondo Maria, tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti. Sono ufficialmente iniziate le riprese di Vangelo seco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...