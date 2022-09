Uomini e Donne, Serena Enardu conferma: ritorno di fiamma con Pago? (Di martedì 20 settembre 2022) La notizia del presunto ritorno di fiamma tra gli ex storici Serena Enardu e Pago, rispettivamente ex troniste di Uomini e Donne e cantante ex del GF Vip 4, ha fatto il giro del web e sono stati in tanti a chiedere informazioni alla diretta interessata. Serena Enardu inizialmente ha preferito tacere, ma poi con una frase alquanto sibillina ha indirettamente confermato che lei e Pago (all’anagrafe Pacifico Settembre) ci stanno riprovando. Luca Salatino potrebbe lasciare il GF Vip tra due giorni: il motivo L'ex tronista protagonista del talk show di Maria De Filippi sente più che mai la lontananza della sua fidanzata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 settembre 2022) La notizia del presuntoditra gli ex storici, rispettivamente ex troniste die cantante ex del GF Vip 4, ha fatto il giro del web e sono stati in tanti a chiedere informazioni alla diretta interessata.inizialmente ha preferito tacere, ma poi con una frase alquanto sibillina ha indirettamenteto che lei e(all’anagrafe Pacifico Settembre) ci stanno riprovando. Luca Salatino potrebbe lasciare il GF Vip tra due giorni: il motivo L'ex tronista protagonista del talk show di Maria De Filippi sente più che mai la lontananza della sua fidanzata ...

GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - TeresaBellanova : Il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese, per questo diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garant… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - FebyTH : RT @yeswecanon1: Eravamo abituati ai tronisti di uomini e donne che erano comodini, finalmente ne mettono uno che crea dinamiche... Rompete… - Gabrileino : RT @dariodangelo91: 3/n folla inneggiante: 'Morte al dittatore!', #Khamenei. In alcune città ????, le comunità si riuniscono attorno al fuoco… -