Sophie Codegoni vede una foto di Tommaso Zorzi e lo scambia per Alessandro Basciano

Leggi su novella2000

(Di martedì 20 settembre 2022) La gaffe diSono settimane intese le ultime per. Come sappiamo infatti per l’ex tronista di Uomini e Donne sono arrivate diverse proposte lavorative, e nei prossimi mesi sarà impegnata su diversi fronti. L’ex Vippona infatti farà parte del cast della nuova edizione di Avanti Un Altro, in partenza prossimamente su L'articolo proviene da Novella 2000.