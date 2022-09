Quando gioca Roger Federer alla Laver Cup? Dove vederlo in tv, orari, streaming (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue il conto alla rovescia in vista della Rod Laver Cup 2022, kermesse a squadre tennistica che mette a confronto l’Europa con il Resto del Mondo. L’edizione di quest’anno va in scena alla O2 Arena di Londra da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Fari puntati inevitabilmente sull’ultima recita di Roger Federer, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della tre-giorni londinese. Il leggendario tennista svizzero farà parte di un vero e proprio Dream Team, composto dai suoi tre rivali storici Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, oltre a due top player attuali del calibro di Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Dall’altra parte il Team World potrà contare su Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, John Isner e Jack Sock. Tra due ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue il contorovescia in vista della Rod2022, kermesse a squadre tennistica che mette a confronto l’Europa con il Resto del Mondo. L’edizione di quest’anno va in scenaO2 Arena di Londra da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Fari puntati inevitabilmente sull’ultima recita di, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni al termine della tre-giorni londinese. Il leggendario tennista svizzero farà parte di un vero e proprio Dream Team, composto dai suoi tre rivali storici Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, oltre a due top player attuali del calibro di Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Dall’altra parte il Team World potrà contare su Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, John Isner e Jack Sock. Tra due ...

