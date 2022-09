Orrore in Myanmar. Un raid aereo delle forze governative colpisce un asilo e causa una carneficina, uccidendo undici bambini (Di martedì 20 settembre 2022) In Myanmar continua a scorrere il sangue di inermi civili. L’ultima strage è quella compiuta dal governo golpista che, lanciando un raid aereo con alcuni elicotteri, ha attaccato un’area abitata causando la morte di almeno 11 bambini. Stando a quanto riferisce l’Unicef, a causare questa tragedia è stato “un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili” avvenuto “lo scorso 16 settembre” e in cui è stata colpita duramente “una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in Myanmar”. Almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi, si legge in una nota del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia che chiede il loro rilascio “immediato e sicuro”. “Le scuole devono essere sicure. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Incontinua a scorrere il sangue di inermi civili. L’ultima strage è quella compiuta dal governo golpista che, lanciando uncon alcuni elicotteri, ha attaccato un’area abitatando la morte di almeno 11. Stando a quanto riferisce l’Unicef, are questa tragedia è stato “un attaccoe di fuoco indiscriminato in aree civili” avvenuto “lo scorso 16 settembre” e in cui è stata colpita duramente “una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in”. Almeno 15della stessa scuola risultano ancora scomparsi, si legge in una nota del FondoNazioni Unite per l’infanzia che chiede il loro rilascio “immediato e sicuro”. “Le scuole devono essere sicure. I ...

SesostriIII : RT @UNICEF_Italia: Orrore in #Myanmar: elicotteri dell'esercito colpiscono una scuola, uccisi almeno 11 bambini. Molti altri alunni feriti… - 4ever_cat : RT @UNICEF_Italia: Orrore in #Myanmar: elicotteri dell'esercito colpiscono una scuola, uccisi almeno 11 bambini. Molti altri alunni feriti… - UNICEF_Italia : Orrore in #Myanmar: elicotteri dell'esercito colpiscono una scuola, uccisi almeno 11 bambini. Molti altri alunni fe… - rrtvln : Orrore #Myanmar dimenticato da tutti. -