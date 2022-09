Montella | neonato resta intrappolato in auto | arrivano i carabinieri a salvarlo

VesuvioLive : Neonato intrappolato in auto, la madre in panico chiede aiuto: i carabinieri lo salvano rompendo il vetro -

Paura ad Avellino . I carabinieri hanno salvato unrimasto chiuso nell'auto della madre a, comune irpino. I militari hanno sfondato il finestrino del veicolo, liberando il piccolo e riconsegnandolo alla donna. L'allarme . Il ...Disavventura a lieto fine per una giovane mamma e il figlio di pochi mesi, rimasto chiuso in auto. È accaduto a, in provincia di Avellino . La donna ha parcheggiato l'auto e, mentre scaricava alcune cose dalla vettura, la portiera si è chiusa accidentalmente con le chiavi rimaste all'interno e a bordo ... Paura a Montella, neonato resta incastrato in auto Disavventura a lieto fine per una giovane mamma e il figlio di pochi mesi, rimasto chiuso in auto. È accaduto a Montella, in provincia di Avellino. La donna ha parcheggiato l'auto ...Disavventura a lieto fine per una giovane mamma e il figlio di pochi mesi, rimasto chiuso in auto. È accaduto ieri a Montella. La donna ha parcheggiato l’auto e, mentre scaricava alcune cose dalla vet ...