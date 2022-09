Modelle drogate e stuprate Otto anni all' imprenditore - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 20 settembre 2022) Alberto Genovese condannato con la sua ex che partecipò alle violenze. Una vittima: 'Ho rifiutato i suoi soldi e ha vinto finalmente la ...

Alberto Genovese condannato con la sua ex che partecipò alle violenze. Una vittima: 'Ho rifiutato i suoi soldi e ha vinto finalmente la ...... ha condannato Alberto Genovese a 8 anni e 4 mesi per aver violentato duenel 2020. Secondo il Tribunale di Milano, l'imprenditore digitale ha abusato delle due donne dopo averle, ...Alberto Genovese è stato riconosciuto responsabile di entrambi gli episodi di violenza sessuale di cui era accusato. Colpevole anche di aver ceduto droga ...Le violenze sulle ragazze drogate. La pena è più alta di quanto chiesto dall’accusa. Due anni all’ex fidanzata Sarah Borruso per aver partecipato allo stupro nella villa di Ibiza ...