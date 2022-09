Luca Salatino in lacrime al GF VIP 7 | ‘Mi manca già Soraia’

(Di martedì 20 settembre 2022) Primo giorno nella casa del Grande Fratelli Vip e sono giàper. L’ex tronista di Uomini e Donne si è svegliato piangendo, pensando alla sua fidanzata Soraia dalla quale sarà lontano per la prima volta dall’inizio del loro amore. Il risveglio dinella casa del GF Vip Negli ultimi quattro mesi la coppia si è lanciata in una convivenza che starebbe andando a gonfie vele. Svegliarsi senza il suo amore perè ancora una situazione alla quale deve abituarsi.si è rintanato in giardino lasciandosi andare alle. Si è sfogato con Antinino Spinalbese, che lo ha consolato tutto il tempo.gli ha raccontato della nostalgia per Soraia, del loro rapporto strett: “Questa cosa è bella ...

è entrato pochissime ore fa nella casa del Grande Fratello Vip ed è già in lacrime . L' ex tronista di Uomini e Donne si sfoga con Antonino Spinalbese, confessando il motivo del suo ...Il ragazzo che in passato ha avuto una breve relazione con Taylor Mega, durante una chiacchierata con due compagne di gioco non ha nascosto di provare una forte attrazione per