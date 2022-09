Incidente sulla statale Cilentana, un ferito: chiuso tratto e traffico deviato (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A causa di un Incidente che ha coinvolto tre mezzi, è stato chiuso al transito un tratto della strada statale 18/VAR “Cilentana” – in entrambe le direzioni – in corrispondenza del km 132,000, a Vallo della Lucania (Salerno). Il sinistro, uno scontro frontale occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre autovetture, provocando il ferimento di una persona. Attualmente la circolazione è deviata su viabilità alternativa con uscita a Vallo Scalo. Sul posto è presente il personale delle forze dell’ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A causa di unche ha coinvolto tre mezzi, è statoal transito undella strada18/VAR “” – in entrambe le direzioni – in corrispondenza del km 132,000, a Vallo della Lucania (Salerno). Il sinistro, uno scontro frontale occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre autovetture, provocando il ferimento di una persona. Attualmente la circolazione è deviata su viabilità alternativa con uscita a Vallo Scalo. Sul posto è presente il personale delle forze dell’ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

