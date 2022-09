In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa (Di martedì 20 settembre 2022) La donna era morta in carcere dopo essere stata arrestata per non indossare correttamente il velo: lunedì sono state uccise 5 persone Leggi su ilpost (Di martedì 20 settembre 2022) La donna era morta in carcere dopo essere stata arrestata per non indossare correttamente il velo: lunedì sono state uccise 5 persone

ilpost : In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - amnestyitalia : #Iran Le autorità iraniane continuano a impedire il ricordo dei “massacri delle prigioni” del 1988, cancellando od… - Lucabix1 : RT @ilpost: In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - yuna_hikari : RT @ilpost: In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - JeAVRIL93 : RT @ilpost: In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa -