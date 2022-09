Conte: “Insensato obbligo vaccinale per gli over 50. Provai a dissuadere Draghi e Speranza, ma invano” (Di martedì 20 settembre 2022) "Noi abbiamo impostato una campagna sul binomio 'libertà-responsabilità', convincendo tutti che era bene offrire spontaneamente i vaccini" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) "Noi abbiamo impostato una campagna sul binomio 'libertà-responsabilità', convincendo tutti che era bene offrire spontaneamente i vaccini" L'articolo .

orizzontescuola : Conte: “Insensato obbligo vaccinale per gli over 50. Provai a dissuadere Draghi e Speranza, ma invano” - Lucia41194788 : @SenatoreMonti Ha ricevuto più soldi perché eravamo quelli messi peggio per come ha gestito il paese con scostament… - Montandelmonte : @Mov5Stelle Non riuscirà mai a battere l'inutile Conte!!! Provate a fare un dosier su questo insensato se siete cap… - artista_ribelle : @MarcoFattorini Conte ha detto un'altra cosa. Che aumentare la spesa bellica è insensato. Che bisogna riprendere le… -