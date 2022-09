NuovoSud : Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziaini: un morto - News24_it : Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziaini, un morto - iconanews : Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziaini, un morto - dvaldi1 : Un'altra demolizione stamattina. Le forze della occupazione israeliana hanno demolito una struttura nella comunità… - 3arbaraart : Gli studenti di Gerusalemme est e della Cisgiordania continuano a subire attacchi fisici e accademici da parte dell… -

Agenzia ANSA

Si aggrava la tensione indove ledi sicurezza di Abu Mazen sono scese in campo (dietro serrata pressione israeliana) contro membri delle milizie palestinesi. Ieri agenti dell'Autorità nazionale palestinese ...Nella notte precedente, durante nuovi scontri in, uomini dellemilitari israeliane hanno ucciso con un colpo alla testa un 17enne palestinese, cosa che ha spinto Boric ad annullare ... Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziaini, un morto - Medio Oriente Si aggrava la tensione in Cisgiordania dove le forze di sicurezza di Abu Mazen sono scese in campo (dietro serrata pressione israeliana) contro membri delle milizie palestinesi. (ANSA) ...Mentre il presidente dell’ Autorità Palestinese Mahmoud Abbas si prepara a parlare all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, alla fine di questo mese, crescenti segnali indicano che i s ...