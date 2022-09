Ballando con le Stelle 17, Selvaggia Lucarelli vince una causa per diffamazione contro un prossimo concorrente dello show: ecco di chi si tratta (Di martedì 20 settembre 2022) Fervono i preparativi per Ballando con le Stelle 17, ma soprattutto scoccano scintille tra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini. Ebbene, non tutti sapranno che tra i due c’è molto astio dovuto a battute infelici e battaglie legali. In particolare, Mughini nel 2019 aveva commentato un articolo redatto dalla Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, così come aveva raccontato Selvaggia in un tweet: Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene. Il fatto era avvenuto a marzo 2021, quando appunto il giornalista era stato rinviato a giudizio per l’accusa di ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) Fervono i preparativi percon le17, ma soprattutto scoccano scintille trae Giampiero Mughini. Ebbene, non tutti sapranno che tra i due c’è molto astio dovuto a battute infelici e battaglie legali. In particolare, Mughini nel 2019 aveva commentato un articolo redatto dallaper Il Fatto Quotidiano, così come aveva raccontatoin un tweet: Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene. Il fatto era avvenuto a marzo 2021, quando appunto il giornalista era stato rinviato a giudizio per l’accusa di ...

