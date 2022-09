Arrampicata | Ghisolfi nella storia | primo italiano a completare Move Hard a Flatanger

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) Stefanoriscrive ladell’tricolore: il 29enne delle Fiamme Oro è infatti il, nonché secondo climber in assoluto, a, salita leggendaria a, in Norvegia. “Non mi sarei mai aspettato di fare così bene su Silence in questoviaggio. Ero certo di non poterla chiudere per intero, è troppo difficile, ma già aver percorso singolarmente alcune parti della via è un risultato straordinario . Poi l’ultimo giorno ho completato, ed è stata la ciliegina sulla torta di un’esperienza da ricordare. Non vedo l’ora di tornare qui”, le sue parole al rientro dalla spedizione norvegese. SportFace.