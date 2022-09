Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip “Non c’entravo niente con Belen” (Di martedì 20 settembre 2022) Si sono aperti i battenti della casa più spiata d’Italia e con loro sono arrivati anche i primi rumors sui concorrenti. In questa edizione, condotta come al solito da Alfonso Signorini coadiuvato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, uno dei personaggi più discussi è senza dubbio Antonino Spinalbese. L’ex hair stylist ha avuto una storia con Belen Rodriguez e dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. La relazione è durata appena un anno e mezzo: i due si sono lasciati e, qualche tempo dopo, Rodriguez è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino. Durante la clip di presentazione che precede l’entrata vera e propria nella casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha evitato di citare Belen Rodriguez in maniera diretta, ma ha semplicemente liquidato ... Leggi su diredonna (Di martedì 20 settembre 2022) Si sono aperti i battenti della casa più spiata d’Italia e con loro sono arrivati anche i primi rumors sui concorrenti. In questa edizione, condotta come al solito da Alfonso Signorini coadiuvato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, uno dei personaggi più discussi è senza dubbio. L’ex hair stylist ha avuto una storia conRodriguez e dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. La relazione è durata appena un anno e mezzo: i due si sono lasciati e, qualche tempo dopo, Rodriguez è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino. Durante la clip di presentazione che precede l’entrata vera e propria nella casa delVip,ha evitato di citareRodriguez in maniera diretta, ma ha semplicemente liquidato ...

subirdnas : antonino spinalbese un andrea iannone a cui mancano ancora 4 interventi estetici per assomigliare a fabrizio corona - zazoomblog : Antonino Spinalbese al “GF Vip”: “Con Belen non c’entravo nulla! Oggi sono un imprenditore creativo” - #Antonino… - redazionerumors : Al #GrandeFratelloVip, Antonino Spinalbese si è trovato in una situazione poco piacevole: incoraggiato a parlare de… - _2he2belle : RT @karevismysun: beh Antonino Spinalbese ti devo dire, vi devo dire #GFvip • #gfvip7 - caffeuccio : Furbina Sara Mancuso che dopo essere stata sempre attaccata ad Elenoire Ferruzzi, quando Antonino Spinalbese fa per… -