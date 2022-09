Udinese, Padelli: «Con Conte anni speciali, l’Inter si riprenderà. Noi con i piedi per terra» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha parlato a Sky Sport del gran momento di forma dei friulani: le dichiarazioni dell’estremo difensore INTER – «Mister Conte è un grande allenatore, ha fatto bene ovunque è andato e sono stati sue anni speciali, con lo scudetto e la finale di Europa League. Ora l’Inter è in difficoltà ma è una grande squadra e si riprenderà. Non mi aspettavo di essere così in alto in classifica ma che saremmo partiti forse sì. I risultati si vedono e Sottil conosce bene i valori di questa società. Dobbiamo stare con i piedi per terra, questo club ci mette in condizione di lavorare al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il portiere dell’Danieleha parlato a Sky Sport del gran momento di forma dei friulani: le dichiarazioni dell’estremo difensore INTER – «Misterè un grande allenatore, ha fatto bene ovunque è andato e sono stati sue, con lo scudetto e la finale di Europa League. Oraè in difficoltà ma è una grande squadra e si. Non mi aspettavo di essere così in alto in classifica ma che saremmo partiti forse sì. I risultati si vedono e Sottil conosce bene i valori di questa società. Dobbiamo stare con iper, questo club ci mette in condizione di lavorare al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

