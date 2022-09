Ucraina, tra i 146 corpi riesumati a Izium anche due bambini (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli esperti forensi ucraini hanno finora riesumato 146 corpi, per lo più civili, trovati nelle fosse comuni a Izium dopo la fine dell’occupazione russa. Lo ha annunciato il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synehubov, precisando che tra i corpi riesumati figurano quelli di due bambini. Secondo il presidente, Volodymyr Zelensky, si ritiene che circa 450 corpi siano stati sepolti nella fossa comune situata in una foresta alla periferia di Izium, recentemente riconquistata dalle forze ucraine durante una controffensiva nella regione di Kharkiv. Le persone sepolte sarebbero state vittime di bombardamenti ma anche di torture e uccisioni da parte dei russi. LA CAMERA DI TORTURA – Una prigione e una camera di tortura sono state ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli esperti forensi ucraini hanno finora riesumato 146, per lo più civili, trovati nelle fosse comuni adopo la fine dell’occupazione russa. Lo ha annunciato il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synehubov, precisando che tra ifigurano quelli di due. Secondo il presidente, Volodymyr Zelensky, si ritiene che circa 450siano stati sepolti nella fossa comune situata in una foresta alla periferia di, recentemente riconquistata dalle forze ucraine durante una controffensiva nella regione di Kharkiv. Le persone sepolte sarebbero state vittime di bombardamenti madi torture e uccisioni da parte dei russi. LA CAMERA DI TORTURA – Una prigione e una camera di tortura sono state ...

