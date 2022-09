Tragedia in autostrada: l’auto si ribalta e prende fuoco, muore una bimba di 4 anni (Di lunedì 19 settembre 2022) Tragedia sulla A12 Genova-Livorno. Una bambina di 4 anni non ce l’ha fatta ed è rimasta vittima di un incidente. l’auto su cui viaggiava ha preso fuoco. Tremendo il bilancio dell’incidente che si è verificato sull’autostrada A12 Genova-Livorno, precisamente tra i caselli di Versilia e Massa, all’altezza del viadotto 30 intorno alle 10.30 del mattino. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 settembre 2022)sulla A12 Genova-Livorno. Una bambina di 4non ce l’ha fatta ed è rimasta vittima di un incidente.su cui viaggiava ha preso. Tremendo il bilancio dell’incidente che si è verificato sull’A12 Genova-Livorno, precisamente tra i caselli di Versilia e Massa, all’altezza del viadotto 30 intorno alle 10.30 del mattino. L'articolo proviene da Leggilo.org.

