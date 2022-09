Romina Power | ' Non riuscivo più a camminare' Poi la confessione | torno a vivere in Puglia | ma non per Albano

(Di lunedì 19 settembre 2022)ospite a Verissimo . L' ex moglie diCarrisi , ai microfoni del programma di Silvia Toffanin ha svelato dettagli inediti sull'estate trascorsa in Messico e su alcuni progetti ...

arual812 : RT @Baccotvnews: ??I Ricchi e Poveri quarto coach di #TheVoiceSenior? Sarebbero loro i sostituti di Orietta Berti nella nuova edizione del… - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: I Ricchi e Poveri sulla poltrona di #TheVoiceSenior, oppure - meno probabilmente - Romina Power; le trattative sarebbero… - wearenick : RT @Cinguetterai: I Ricchi e Poveri sulla poltrona di #TheVoiceSenior, oppure - meno probabilmente - Romina Power; le trattative sarebbero… - Cinguetterai : I Ricchi e Poveri sulla poltrona di #TheVoiceSenior, oppure - meno probabilmente - Romina Power; le trattative sare… - fainformazione : Romina Power sull'operazione: 'Non riuscivo a camminare' Romina Power è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffani… -

ospite a Verissimo . L' ex moglie di Albano Carrisi , ai microfoni del programma di Silvia Toffanin ha svelato dettagli inediti sull'estate trascorsa in Messico e su alcuni progetti ...Come altro candidato per la poltrona da quarto giudice c'è anche, ma con molte meno possibilità rispetto al gruppo musicale. Si tratta ancora di indiscrezioni, non ci sono certezze ma ...Romina Power ospite a Verissimo. L'ex moglie di Albano Carrisi, ai microfoni del programma di Silvia Toffanin ha svelato dettagli ...Romina Power, in diretta, alla presenza delle figlie Cristel e Romina Junior, si lascia andare ad una confessione su Ylenia.