Romina Power, la sua decisione definitiva: finalmente tornerà da lui (Di lunedì 19 settembre 2022) I riflettori del web tornano ad essere concentrati su Romina Power, la quale ha preso una decisione molto importante che la riguarda da vicino. La Power finalmente ha deciso di tornare da lui… a Cellino San Marco. La domenica in casa Mediaset è stata caratterizzata anche dalla messa in onda del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffani, qui dove Romina Power è tornata accompagnata dalle due figlie Romina Jr e Cristel. La Power durante l’intervista in questione, ha deciso di parlare di un qualcosa di molto importante che riguarda da vicino lei e anche Albano Carrisi, dato che l’artista avrebbe deciso di tornare a vivere a Cellino San Marco, a quanto pare nella casa che si trova all’interno delle tenute di Albano ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 settembre 2022) I riflettori del web tornano ad essere concentrati su, la quale ha preso unamolto importante che la riguarda da vicino. Laha deciso di tornare da lui… a Cellino San Marco. La domenica in casa Mediaset è stata caratterizzata anche dalla messa in onda del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffani, qui doveè tornata accompagnata dalle due figlieJr e Cristel. Ladurante l’intervista in questione, ha deciso di parlare di un qualcosa di molto importante che riguarda da vicino lei e anche Albano Carrisi, dato che l’artista avrebbe deciso di tornare a vivere a Cellino San Marco, a quanto pare nella casa che si trova all’interno delle tenute di Albano ...

