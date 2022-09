Ripassongs | il metodo divertente e veloce che punta a crescere un’intera generazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) “30 dì conta novembre, con april, giugno e settembre. Di 28 ce n’è uno, tutti gli altri son 31?. Alzi la mano chi non ha imparato in questo modo il numero dei giorni che compone ciascuno dei mesi dell’anno. Un, che la mia maestra usava spessissimo anche, ad esempio, con le province delle diverse regioni d’Italia. È da quando sedevo nei banchi della scuola elementare che ricordo ancora tutte in fila Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (sì, lo so, mancano alcune delle province attuali, ma quando avevo i pantaloni corti le province piemontesi erano queste qui). Sviluppare la capacità di memoria dei bambini e dei ragazzi insegnando loro piccoli trucchi per studiare più semplicemente: ho sempre trovato geniale questa cosa e ho sempre cercato di trasmetterla a Marco e a Giovanni. Trovare dei ...