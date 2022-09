jacques_jj6592 : RT @Gazzetta_it: Nervi tesi, pochi guizzi, un calcio diverso: non è il Di Maria che voleva la #Juve - EliElielba : RT @ricpuglisi: Titoli della neutrale @LaStampa. L'OFFENSIVA DI LETTA MELONI A NERVI TESI - sportli26181512 : Nervi tesi, infortuni, un #calcio diverso: non è il Di Maria che voleva la Juve: Nervi tesi, infortuni, un #calcio… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Nervi tesi, pochi guizzi, un calcio diverso: non è il Di Maria che voleva la #Juve - Gazzetta_it : Nervi tesi, pochi guizzi, un calcio diverso: non è il Di Maria che voleva la #Juve -

La Gazzetta dello Sport

Da una lunga attesa a un'altra. Angel Di Maria è una stella che per adesso non brilla. Si accende a sprazzi, poi si spegne. E con lui tutta la Juve. Le premesse erano altre, non solo per le ...Il giorno in cui Dusan Vlahovic si presentò al calcio italiano c'era il Monza dall'altra parte della barricata e lui, giovane 19enne a cui Vincenzo Montella concesse appena 16 minuti nel terzo turno ... Vlahovic non si rialza: nervi tesi e zero gol da 4 partite Il momento no del serbo, come tutta la squadra: segna una rete ogni 531 minuti. Col Monza un solo tiro in porta e uno fuori ...Di Stefano Impallomeni. Le tante facce della domenica di Serie A: la Juventus tocca la crisi, l'Inter perde a nervi tesi, Milan e Napoli danno spettacolo e per le altre squadre tante occasioni, perdut ...