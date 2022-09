Modella denuncia: costretta a prostituirmi sotto effetto di cocaina (Di lunedì 19 settembre 2022) Una Modella internazionale ha denunciato nei giorni scorsi alla Procura di Milano di essere stata c ostretta a prostituirsi, sotto l'effetto di cocaina e benzedrine , da un pr del capoluogo lombardo. ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 settembre 2022) Unainternazionale hato nei giorni scorsi alla Procura di Milano di essere stata c ostretta a prostituirsi,l'die benzedrine , da un pr del capoluogo lombardo. ...

fanpage : La ragazza di 22 anni ha raccontato di essere stata vittima di minacce, di essere stata picchiata e di essere stata… - 361_magazine : Milano, modella 22enne denuncia un pr per induzione alla prostituzione - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Milano, 22enne modella denuncia pr in procura: “Drogata, filmata e costretta a prostituirmi” - UnioneSarda : #Milano - Modella di 22 anni denuncia un pr: “Drogata, violentata e minacciata, mi prostituivo per lui” - fattoquotidiano : Milano, 22enne modella denuncia pr in procura: “Drogata, filmata e costretta a prostituirmi” -