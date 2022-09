L'Ucraina non sta vincendo la guerra, ma ora sa che può farlo (Di lunedì 19 settembre 2022) Questa mattina l'ultranazionalista russo Igor Girkin ha pubblicato un video nel quale prevede la fine sanguinosa di Vladimir Putin: «I suoi cortigiani uccideranno Putin. Tutto ciò che servirà è l’aumento incontrollato dell’inflazione o qualche altra sconfitta militare per finirlo» . Quale sarà il destino di Putin dopo la guerra è impossibile prevederlo, tuttavia, le difficoltà sono evidenti vista la controffensiva Ucraina che continua a scacciare i russi dalle città e dai villaggi conquistati in sette mesi di guerra. É di oggi la notizia data dall'intelligence del ministero della Difesa britannico che la Russia avrebbe perso negli ultimi dieci giorni altri quattro aerei da guerra in Ucraina, per un totale di 55 velivoli abbattuti dal 24 febbraio scorso: «Esiste una possibilità realistica che l'aumento ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 settembre 2022) Questa mattina l'ultranazionalista russo Igor Girkin ha pubblicato un video nel quale prevede la fine sanguinosa di Vladimir Putin: «I suoi cortigiani uccideranno Putin. Tutto ciò che servirà è l’aumento incontrollato dell’inflazione o qualche altra sconfitta militare per finirlo» . Quale sarà il destino di Putin dopo laè impossibile prevederlo, tuttavia, le difficoltà sono evidenti vista la controffensivache continua a scacciare i russi dalle città e dai villaggi conquistati in sette mesi di. É di oggi la notizia data dall'intelligence del ministero della Difesa britannico che la Russia avrebbe perso negli ultimi dieci giorni altri quattro aerei dain, per un totale di 55 velivoli abbattuti dal 24 febbraio scorso: «Esiste una possibilità realistica che l'aumento ...

