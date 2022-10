Libere per tutte. Storie di donne e del loro coraggio (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultimo libro di Marco Omizzolo, edito da Fondazione Feltrinelli e disponibile dallo scorso 12 luglio, già nel titolo risuona come un manifesto programmatico: “Libere per tutte. Il coraggio di lottare per sé e per gli altri”. A dispetto dell’etimologia (dal latino domina, ossia padrona, signora), la parola “donna” ha dovuto percorrere secoli di storia, attraverso lunghe battaglie per l’emancipazione nel mondo della cultura, dell’arte, del lavoro, della politica, della scienza, della religione, per entrare nel novero di un vocabolario valoriale cui la società riconoscesse pari dignità e opportunità dell’uomo, sebbene non sempre e non ovunque. Libere per tutte: una libertà conquistata con grande sacrificio e attraversando il dolore Libere per tutte: una libertà ... Leggi su leurispes (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultimo libro di Marco Omizzolo, edito da Fondazione Feltrinelli e disponibile dallo scorso 12 luglio, già nel titolo risuona come un manifesto programmatico: “per. Ildi lottare per sé e per gli altri”. A dispetto dell’etimologia (dal latino domina, ossia padrona, signora), la parola “donna” ha dovuto percorrere secoli di storia, attraverso lunghe battaglie per l’emancipazione nel mondo della cultura, dell’arte, del lavoro, della politica, della scienza, della religione, per entrare nel novero di un vocabolario valoriale cui la società riconoscesse pari dignità e opportunità dell’uomo, sebbene non sempre e non ovunque.per: una libertà conquistata con grande sacrificio e attraversando il doloreper: una libertà ...

EleonoraEvi : Stupendo disegno. Una donna intenta a pettinare i suoi bei capelli per liberarsi dei nodi del passato, che imprigio… - Gioia_8 : RT @GenCar5: Non mi basta dire '#AlessiaPiperno a casa'. Voglio 'Alessia libera' ma libera di viaggiare libera per il mondo, lei e tutte le… - KikiBenigno : RT @GenCar5: Non mi basta dire '#AlessiaPiperno a casa'. Voglio 'Alessia libera' ma libera di viaggiare libera per il mondo, lei e tutte le… - mestruogeppetto : @fracco_ Il discorso è sempre lo stesso Le donne possono essere libere ma solo a parole Se lo fanno nei fatti allor… - DangeliTullio : RT @GenCar5: Non mi basta dire '#AlessiaPiperno a casa'. Voglio 'Alessia libera' ma libera di viaggiare libera per il mondo, lei e tutte le… -