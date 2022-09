Guida TV | programmi di stasera | lunedì 19 settembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 19 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,12.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Le indagini di Lolita Lobosco Fiction RAI2 Nudi per la vita Docureality RAI3 Elezioni PoliticheAttualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Grande FratelloReality Show ITALIA1 Taken 3 – L’ora della verità Film LA7 Atlantide esclusivo: Elisabetta segreta Documentario REALTIME Sorelle al Limite Docureality CIELO Era mio figlio Film TV8 Gomorra – La serie Serie TV NOVE Little Big Italy Docureality first appeared on Ascolti Tv Blog.