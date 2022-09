Dichiarazione di UPF in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’Universal Peace Federation, e la sua rete mondiale di Ambasciatori di, sostengono la2022, dedicata al tema ‘Porre fine al razzismo. Costruisci la’. Il 21 settembre infatti, i capitoli di UPF in tutto il mondo si uniranno all’Assemblea generalee dedicheranno questaa “rafforzare gli ideali di, osservando ventiquattroore di non violenza edicessate il fuoco“. Il Segretario generale António Guterres ha dichiarato:“Il razzismo continua ad avvelenare le istituzioni, le strutture sociali e la vita quotidiana in ogni società. Continua ad ...