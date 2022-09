Cina pronta a schierare droni sottomarini (Di lunedì 19 settembre 2022) La Cina è pronta a schierare droni sottomarini nel Mar Cinese Meridionale. La Cina ha costruito e modernizzato la sua Marina negli ultimi 20 anni. Ciò ha incluso una serie di veicoli subacquei avanzati, alcuni dei quali non sono stati riconosciuti pubblicamente. Cina pronta a schierare sottomarini senza pilota La Cina starebbe preparandosi a schierare i Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 settembre 2022) Lanel Mar Cinese Meridionale. Laha costruito e modernizzato la sua Marina negli ultimi 20 anni. Ciò ha incluso una serie di veicoli subacquei avanzati, alcuni dei quali non sono stati riconosciuti pubblicamente.senza pilota Lastarebbe preparandosi a

cassapronostici : Scommessa pronta Super League Cina martedì 20 settembre 2022 - analiticamente1 : Pronta la prelica se inciampate in troll e putidioti che vogliano provare a sostenere che la Cina fornisce armi all… - Hwang_S117 : RT @Fabio26405960: La Cina è pronta a collaborare con la Turchia per promuovere lo sviluppo dei rapporti tra Pechino e Ankara a un livello… - RafaelG67242950 : RT @AlexaMargaRevo: La Cina è pronta a lavorare con la Russia 'come tra grandi potenze'. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nell'i… - Fabio26405960 : La Cina è pronta a collaborare con la Turchia per promuovere lo sviluppo dei rapporti tra Pechino e Ankara a un liv… -