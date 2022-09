Bayern Monaco, dalla Germania fanno il nome di Tuchel per il dopo Nagelsmann (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Bayern Monaco ha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni e Nagelsmann torna in bilico e Tuchel è alla finestra Il Bayern Monaco ha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni e Nagelsmann torna in bilico e Tuchel è alla finestra. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ex Chelsea potrebbe essere il nome ideale per l’eventuale sostituzione del tecnico bavarese. Si tratterebbe di un ritorno per lui in Germania. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni etorna in bilico eè alla finestra Ilha fatto registrare il peggior avvio in Bundesliga negli ultimi 20 anni etorna in bilico eè alla finestra. Secondo quanto riportatoBild, l’ex Chelsea potrebbe essere ilideale per l’eventuale sostituzione del tecnico bavarese. Si tratterebbe di un ritorno per lui in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

