(Di domenica 18 settembre 2022) Roberto Dericomincia dalla Premier League, è ildel. Il tecnico italiano – che non ha aspettato nuovi sviluppi in Italia magari legati alla panchina della Juventus e alla posizione di Massimiliano Allegri – si è legato al club inglese con un contratto di quattro anni. L’annuncio dell’accordo con De, ha spiegato ilin una nota, è arrivato solo oggi “in segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II”. De, reduce dall’esperienza allo Shakthar Donetsk, prende il posto di Graham Potter che a sua volta ha sostituito Tuchel al Chelsea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione